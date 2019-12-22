МИД Украины оправдал ужесточение правил выезда в Россию

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что ужесточение правил выезда украинских граждан в Россию даст Киеву «дополнительные гарантии». Министр опубликовал свое мнение в Twitter. Украина с 1 марта 2020 года запретила своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам.

«Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой „книжечки“ — это девять кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами — это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов», — заявил Пристайко.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул что выезд по загранпаспортам дает Киеву возможность не допустить бегства от ответственности в Россию нарушителей правопорядка. В частности, должников по алиментам и лиц, преступивших украинский закон. Теперь, по мнению министра, пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто именно покидает территорию Украины, а главное — с чем.

Пристайко отметил, что с 1 марта ожидается меньше очередей на границах. Этого удастся достичь за счет усовершенствования пограничного контроля, который, по словам министра, также будет осуществляться быстрее.