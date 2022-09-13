МИД Украины обвинили в проведении антитурецкой кампании | 360°

Мир 13 сентября 2022, 07:45 Поделиться Telegram

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Viber МИД Украины обвинили в проведении антитурецкой кампании Aydinlik: посольство Турции на Украине потребовало объяснений из-за антитурецкой кампании РИА «Новости»

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МИД Украины развернул антитурецкую кампанию, призвав наложить санкции на банки и предпринимателей. Посольство Турции на Украине потребовало у властей объяснений по этому поводу, сообщило издание Aydinlik.

Связанный с внешнеполитическим ведомством сайт создал черный список и призвал ввести санкции против государственного банка Ziraat Bank, руководителей İşbank, владельца Credit Europe Bank Хюсню Озиегина и других бизнесменов.

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«Это неприемлемо по какой бы то ни было причине. Мы следим за этим, у нас есть новости. Наше посольство в Киеве выступило с необходимыми инициативами», — объявил пресс-секретарь «Партии справедливости и развития» (AKP) Омер Челик.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее выступил против антироссийских санкций. Он заявил, что западные страны оказались в ловушке энергетического кризиса из-за своего отношения к России. Европу ждет тяжелая зима, в то время как в Турции нет проблем с газоснабжением.

Турецкая сторона стала активным участником зерновой сделки, которая позволила вывезти кукурузу, пшеницу и другие культуры из украинских портов. ООН призвала продлить действие соглашений после 22 ноября.

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