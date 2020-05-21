МИД Украины обвинил Россию в «искажении реальности»
Представители украинского МИД заявили, что власти России «искажают реальность». По их мнению, такие действия направлены на разрушение общества Незалежной. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Дипломаты Украины решили ответить на оценку результатов первого года президентства Владимира Зеленского.
«Авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации», — подчеркнули в МИД Украины.
По мнению его представителей, Киев занял «конструктивную позицию», в том числе стремится урегулировать ситуацию на Донбассе.
Ранее в МИД России отметили, что первый год президентского срока Владимира Зеленского не изменил отношения с Украиной.