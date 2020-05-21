МИД Украины обвинил Россию в «искажении реальности»

Дипломаты Украины решили ответить на оценку результатов первого года президентства Владимира Зеленского.

«Авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации», — подчеркнули в МИД Украины.

По мнению его представителей, Киев занял «конструктивную позицию», в том числе стремится урегулировать ситуацию на Донбассе.

Ранее в МИД России отметили, что первый год президентского срока Владимира Зеленского не изменил отношения с Украиной.