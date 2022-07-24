МИД Украины обвинил премьера Венгрии в российской пропаганде

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан занимается российской пропагандой. Об этом написал в соцсети пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По словам пресс-секретаря, некоторые высказывания Орбана являются примером российской пропаганды. Он напомнил, что ранее премьер говорил о политическом и экономическом кризисе в Европе и санкциях, которые не пошатнули Россию.

«Санкции не пошатнули Россию» — классический пример российской пропаганды», — отметил Николенко.

Он также раскритиковал мнение Орбана о том, что поставки украинским военным современного оружия только растягивают конфликт. Как подчеркнул пресс-секретарь, предоставление оружия спасает жизни украинцев.

Премьер-министр Венгрии предрек миру суровый кризис к 2030 году. Он заявил, что западные санкции по России не ударили, а сказались на ситуации в Европе. За последние несколько недель в отставку ушли правительства четырех стран. В дальнейшем всех ждет повышение цен и ряд других проблем. Орбан призвал разработать новый план, который приведет к миру.