МИД Украины обиделся на Apple за признание Крыма российским

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко резко отреагировал на то, что компания Apple «признала» Крым российским.

В некоторых приложениях программного обеспечения компании полуостров Крым отображается как российская территория.

На Украине это расценили как официальное признание полуострова в составе Российской Федерации.

Клинцевич назвал провокацией призыв четырех стран к России из-за Украины Подробнее

«Позвольте мне объяснить вашими формулировками, @Apple. Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль. Вот так мы чувствуем, когда вы называете Крым российской территорией», — написал в своем Twitter-аккаунте глава внешнеполитического ведомства Украины.

При этом многие считают, что ситуация с Apple не имеет никакого отношения к политике, так как это коммерческая организация.