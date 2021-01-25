МИД Украины обиделся на Би-би-си из-за российских Симферополя и Севастополя

Министерство иностранных дел Украины обиделось на Би-би-си после одного из материалов о субботних несогласованных акциях в России. Ведомству не понравилось, что агентство назвало Севастополь и Симферополь российскими городами.

Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«Русская служба BBC, а не продвигайте российские ложные нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение» — написал он.

Речь идет о материале, в котором агентство опубликовало карту несогласованных акций, которые прошли 23 января в поддержку блогера Алексея Навального в разных городах России. На ней Би-би-си обозначило Севастополь и Симферополь как российские города. Кроме того, в отдельной сноске агентство подписало, что Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Такой поступок журналистов не понравился и бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который раскритиковал его в своем Facebook.

«Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали „ошибаться“, называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-би-си», — написал он.