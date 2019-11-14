МИД Украины назвал условия отказа от Минских соглашений

Глава МИД Украины опроверг подготовку встречи Зеленского и Путина Подробнее

Пристайко напомнил, что изначально Минские соглашения были рассчитаны только на один год, но прошлое руководство Украины решило продолжить действие документа, в итоге все затянулось.

«Для нас Минск — не самоценность. Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (договоренности) не срабатывают и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», — заявил Пристайко.

Глава украинского МИД особо отметил, что в данный момент четкого окончания завершения процесса по Минским соглашениям нет, но после саммита «нормандской четверки» станет понятно, нужны ли они еще или уже нет.

Пристайко заявил, что предварительную дату встречи в «нормандском формате» уже согласовали Украина, Германия и Франция. Сейчас все ждут только ответа России. Глава украинского МИД отметил, что Украина выполнила все требования: провела разведение сил и согласовала формулу Штайнмайера. Теперь остается только встреча для понимания дальнейших действий.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что двусторонних переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не планируется. В данный момент готовится только встреча лидеров стран «нормандской четверки».