МИД Украины направил ноту протеста Москве из-за гуманитарной помощи Донбассу

«Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдогуманитарным конвоем», — написала она и подчеркнула, что Москва нарушает Минские договоренности.

Украина подписала все законы по амнистии в рамках Минских договоренностей Подробнее

«Призываем придерживаться взятых на себя обязательств», — говорится в сообщении.

Россия направляет гуманитарную помощь населению Донбасса с августа 2014 года. Колонны грузовиков МЧС за это время привезли на в юго-восточные районы соседней страны около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Киев неоднократно выражал протест в связи с этими поставками. Российский МИД неоднократно заявлял, что Москва готова вести конструктивное сотрудничество с миссией ОБСЕ и официальным Киевом, чтобы продолжать поставки гуманитарной помощи мирному населению Донбасса.

Однако в ответ Киев объявил Донбассу экономическую и транспортную блокаду.

Между тем власти Украины подписали законы об амнистии, которые предусматривали Минские соглашения и формула Штайнмайера. Как рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар, помилование состоится только в по итогам проведения легитимных выборов на территории самопровозглашенных республиках Донбасса.