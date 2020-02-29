МИД Украины: изоляция России сорвалась

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко с сожалением отметил, что мировая изоляция России не удалась. Западные страны все теснее сотрудничают с Москвой. А если так, то Украина могла бы мягко возглавить этот процесс, заявил дипломат.

«Если мы понимаем, что это процесс необратимый, каким образом его, мягко говоря, возглавить?» — задался вопросом Пристайко. Интервью с ним опубликовал телеканал «Украина 24».

По словам украинского дипломата, Россия теоретически могла бы пострадать от изоляции. Только вот лидеры западных стран поочередно решили, что ссориться с Россией им невыгодно. Объясняют это по-разному.

«Кто-то говорит, а почему бы не восстановить участие в G7, кто-то говорит, что „я вынужден ехать, потому что мы — небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим“», — заметил Пристайко.

Все это свидетельствует о смягчении позиции западных лидеров в отношении России. По мнению дипломата, неплохо было бы у западных лидеров поинтересоваться — с чем связана их лояльность к Москве и отказ от политики изоляции России. К слову, отказаться от сотрудничества с Россией коллективный Запад пытался сразу после возвращения Крыма в состав страны.