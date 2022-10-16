МИД Украины заявил о решении князя Владимира вступить в Евросоюз | 360°

Мир 16 октября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber МИД Украины заявил о решении князя Владимира вступить в Евросоюз МИД Украины: князь Владимир в 988 году хотел, чтобы Киев вступил в Евросоюз РИА Новости

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Министерство иностранных дел Украины поделилось очередным заявлением, в котором указывается, что князь Владимир в X веке сетовал за вступление Киева в Евросоюз, сообщило РИА «Новости».

Как заверили в ведомстве, Украина и Европа всегда были друзьями.

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«В 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что нам нужно вступить в ЕС», — говорится в публикации в Twitter.

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Также указывается, что Украина продолжает поддерживать эту идею, а также защищает Европу от России.

Киевские политики не первый раз высказываются на тему истории. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявлял об «украинском происхождении» России и Белоруссии. А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о встрече», которая якобы состоялась во Львове между Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером.

Ранее глава МИД Украина Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами заявил, что Киев рассчитывает с помощью западных санкций обратить ситуацию в свою пользу. По его словам, конфликт России и Украины закончится дипломатией.

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