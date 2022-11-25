Мир 25 ноября 2022, 21:49 МИД Украины допустил возможность мирных переговоров с Россией Глава МИД Кулеба: Украина не против диалога с Россией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией. Ранее эту идею озвучил и президент страны Владимир Зеленский, заявил дипломат в интервью французскому изданию Parisien.

«Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о „мире во всем мире“ и выразил волю к его достижению», — сказал министр.

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По словам Кулебы, для того, чтобы диалог состоялся, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». Украинский министр заверил, что лидеры стран Запада «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам», сообщил «Царьград».

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Кулеба также назвал условие для завершения конфликта. Речь идет о возвращении Киеву контроля над освобожденными территориями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям Украины нужно как можно скорее сесть за стол переговоров с Россией, чтобы сохранить свою государственность и страну в целом.