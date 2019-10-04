МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными на следующей неделе

«В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», — заявил министр, но при этом не привел никаких подробностей.

СМИ: новый обмен заключенными может пройти после саммита «четверки» Подробнее

Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Тогда процедура прошла по формуле 35 на 35 человек. Киев получил задержанных в Керченском проливе моряков, режиссера Олега Сенцова и его соратников, осужденных за участие на стороне сепаратистов во время первой чеченской кампании Николая Карпюка и Станислава Клыха.

В Москву прилетели главный редактор РИА «Новости Украина» Владимир Вышинский и свидетель по делу о крушении Boeing MH17 над Донбассом Владимир Цемах. Полный список вернувшихся власти не раскрыли.

В середине сентября в СМИ появилась информация, что новый этап обмена заключенными между Россией и Украиной может пройти после саммита нормандской четверки. Однако пока дата встречи глав России, Украины, Франции и Германии не назначена. При этом украинский лидер Владимир Зеленский уже заявил, что подготовка списков людей, которых планируют обменять, уже началась.