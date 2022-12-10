Мир 10 декабря 2022, 10:31 МИД указал на угрозу биологических исследований на постсоветском пространстве МИД: России важно убедиться в отсутствии угроз в биоисследованиях в странах бывшего СССР РИА «Новости»

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Россия должна получить четкие доказательства, что проводимые западными государствами биологические исследования на территории стран бывшего СССР не представляют для нее угрозы. Об этом ТАСС сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Нам важно убедиться, что военно-биологическая активность США и стран НАТО в бывших стран постсоветского пространства не несет угрозы России», — сказал он.

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Гончар добавил, что Россия уделяет большое внимание этой проблематике, находясь в постоянном контакте со странами бывшего СССР, в том числе с государствами Закавказья.

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков обращал внимание, что американские военные разрабатывают биологическое оружие. Дипломат призвал остановить исследования, так как они несут непосредственную угрозу безопасности всего мира.

Публицист Иван Новоселов сообщал «360», что Украина попробует подготовить провокацию с химическим оружием, чтобы очернить Россию в глазах мировой общественности.