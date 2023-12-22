Мир 22 декабря 2023, 17:36 МИД указал на провал попыток «отменить Россию» Лавров: Западу не удалось отменить Россию в ЮНЕСКО РИА «Новости»

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Западные страны не сумели добиться отмены России в ЮНЕСКО. Об этом на общем собрании комиссии по делам организации заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У Запада не получилось отменить Россию в ЮНЕСКО. По линии этой организации мы проводим весьма серьезные проекты, которыми интересуются во всем мире», — сказал он.

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Глава российской дипломатии отметил, что отечественных представителей пытались выдавать из исполнительных и руководящих ролей в организации.

«В ход пошли самые нечистоплотные способы, вплоть до прямого финансового шантажа стран глобального Юга и глобального Востока. В результате этого Россию не переизбрали в исполком организации», — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не намерена ни от кого закрываться, а настроена на продвижение повестки объединения, как в ЮНЕСКО, так и других форматах.

«Подтверждением стал результат инвентаризации сотрудничества в ЮНЕСКО, который провел секретариат комиссии совместно с российскими тематическими и ведомственными комитетами. Спасибо всем, кто участвовал в этой работе», — заключил глава МИД.

Ранее президент Владимир Путин назвал полной ерундой предположения о вероятном выходе России из ЮНЕСКО и ООН.