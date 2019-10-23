МИД: Турция приостановила военную операцию в Сирии

«Операция в Сирии приостановлена, но не окончена. Армия готова дать отпор террористам в случае необходимости», — подчеркнул Чавушоглу.

Переговоры Путина и Эрдогана завершились. Главное Подробнее

Турция начала наземную военную операцию на севере Сирии 9 октября. Кампания направлена против курдов, контролирующих регион. В ходе переговоров с США турецкие власти 17 октября подтвердили свое согласие прекратить огонь на пять суток. Передышка понадобилась, чтобы курдские отряды покинули приграничные районы. После этого Анкара намерена обеспечить в оставленных районах собственную зону безопасности.

В Сочи накануне дня переговоров в верхах встретились главы России и Турции. Путин и Эрдоган проговорили более шести часов. Они затронули связанные с Сирией проблемы. В итоге лидеры двух стран подписали меморандум, который зачитали министры иностранных дел России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу. В частности, стороны пришли к принципиальному соглашению о создании зоны безопасности на севере Сирии.