Мир 01 февраля 2023, 11:01 МИД Турции выступил против вхождения военных судов в Черное море Глава МИД Чавушоглу: Турция не поддерживает вхождение новых военных судов в Черное море РИА «Новости»

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Турецкие власти четко выполняют требования Конвенции Монтре, поэтому выступают против разрастания конфликтов в регионе и вхождения новых военных судов в Черное море. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщило агентство «Анадолу».

По его словам, турецкое руководство призывает Украину и Россию наладить контакт. Он подчеркнул, что у Турции отличные отношения с обеими странами, именно поэтому она не поддерживает режим санкций.

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«Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре. <…> Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Черное море», — подчеркнул Чавушоглу.

Конвенция Монтре начала действовать в 1936 году. Согласно документу, торговые суда могут проходить через проливы в мирное и военное время, однако режимы при этом будут разные. Соглашение вводит ограничение на пребывание военных кораблей нечерноморских государств в Черном море сроком в три недели. Турецкие власти в чрезвычайных ситуациях могут ограничить или запретить проход военных через Босфор и Дарданеллы.