МИД: США пытаются стереть различия между видами ядерного оружия

Соединенные Штаты хотят стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. Это может послужить ростом угрозы ядерного конфликта.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут РИА «Новости».

«Мы обратили внимание на опубликованный 24 апреля на сайте госдепа материал, он был посвящен вопросу создания в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2», — рассказала Захарова.

В документе заявляется, что разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности — это реакция американских властей на «усиление глобальных угроз». Первоочередно речь идет о «наращивании ядерного потенциала России и Китая».

«Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным, мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации», — подчеркнула представитель МИД.

По мнению ведомства, идет целенаправленное стирание граней между видами ядерного оружия. Это, в свою очередь, неизбежно ведет к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта.

«Это не только наше мнение — подобная точка зрения высказывается в том числе авторитетными представителями американского академического сообщества, собственно говоря, даже и конгресса США», — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что из-за подобных действий, Россия будет воспринимать любую атаку с применением американской баллистической ракеты подводных лодок вне зависимости от ее оснащения, как нападение с применением ядерного оружия.

Ранее США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний в 2019 году. Они утверждают, что Россия испытывает ракеты для уничтожения спутников.