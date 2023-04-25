Мир 25 апреля 2023, 22:09 МИД сообщил об отсутствии «графика» по украинскому конфликту Лавров: по украинскому конфликту нет какого-либо графика РИА «Новости»

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Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что по украинскому конфликту на сегодня нет какого-либо «графика». Министр на пресс-конференции в рамках председательства России в Совете безопасности ООН посоветовал в этом плане «оставаться оптимистами».

«Не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график. Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно», — сказал Лавров.

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Глава российского министерства добавил, что ожидает от западных коллег услышать, какие они преследуют цели. В частности, это же касается Ирака, Ливии и прочих мест, где они «проявляют активность». При этом лавров призвал «оставаться оптимистами».

«Мы будем надеяться на то, что возобладает стремление к объединению усилий и пониманию того, что раскалывать мировое сообщество на миллиард и семь миллиардов — это неправильно», — сообщил глава МИД.

Лавров заключил, что ставить себя выше — будет тоже неправильно.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал Запад источником разговоров третьей мировой войне. Он заметил, что все эти заявления появились, когда Россия вообще молчала.