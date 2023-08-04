04 августа 2023, 19:31
МИД сообщил о закрытии прямого канала между «Россельхозбанком» и JP Morgan
Захарова: прямой канал между «Россельхозбанком» и JP Morgan в США закрыли 2 августа
Прямой канал между «Россельхозбанком» и американским JP Morgan, который Запад и ООН преподносили как альтернативу SWIFT, закрыли 2 августа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.
«Прямой канал, установленный между „Россельхозбанком“ и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа», — указала она.
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Захарова отметила, что позиция России по зерновой сделке остается прежней. Она напомнила, что Запад должен решить «системные» задачи. Речь идет о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок запчастей и налаживании транспортной логистики и страхования.
«Только после этого возможно рассмотрение реанимирования „Черноморской инициативы“ в соответствии с заявленными гуманитарными целями», — добавила представитель МИД.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американские власти готовы сделать все для обеспечения экспорта продовольствия из России, если она вернется к зерновой сделке.
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