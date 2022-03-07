МИД сообщил о травле российских граждан в ФРГ

В ФРГ развернута «массированная кампания по демонизации России». Об этом сообщил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА «Новости».

«Фиксируются случаи немотивированных оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников. По сути, идет широкомасштабная травля всего русского», — добавил Тяпкин.

В том же интервью он подчеркнул, что итогом событий, происходящих вокруг Украины, станет новое качество отношений России с Европой, США и в целом НАТО.

После начала спецоперации России на Украине россияне все чаще терпят притеснения за рубежом. Знаменитых на весь мир музыкантов и певцов заставляют публично осудить свою страну, в противном случае с ними разрывают контракты. Спортсменам отказывают в праве участвовать в соревнованиях, а простых работяг могут просто убить на дорогах Европы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российских студентов начали отчислять из зарубежных учебных заведений. Министерство образования и науки выступило с заявлением о том, что все отчисленные россияне смогут бесплатно продолжить обучение в отечественных университетах.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев решил обратиться к европейским правозащитникам из-за учащения проявлений агрессии и бытового хамства по отношению к россиянам в других странах.