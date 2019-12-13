В МИД рассказали о переговорах «на повышенных тонах» на нормандском саммите

Участники дискуссии рассказали Руденко, что разговор происходил на высоких тонах, а какое-то время стороны были даже готовы серьезно пересмотреть проект итогового коммюнике, который был согласован в сентябре.

Руденко также указал, что такое решение «предотвратила твердость» российского президента Владимира Путина, который был против любых изменений, тогда как украинский президент Владимир Зеленский хотел внести изменения в минские соглашения.

Сурков назвал фантазиями слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже Подробнее

«Дискуссия, насколько я могу представить, была весьма откровенной. Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — сообщил дипломат.

Ранее уже сообщалось о напряженной атмосфере парижского саммита. Глава украинского МВД Арсен Аваков после переговоров заявил, что российская сторона «немножко позволяла себе лишнего», из-за чего, по его словам, Зеленский «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он также упомянул, что у помощника российского президента Владислава Суркова якобы «сдали нервы».

В России все эти заявления назвал не соответствующими действительности.