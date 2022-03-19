МИД сообщил о проработке ответных мер на санкции Запада

Правительство России разрабатывает ответные меры на нелегитимные и беспрецедентные по масштабу санкции со стороны западных стран после начала спецоперации на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

«Правительством РФ прорабатываются ответные меры на санкционное давление со стороны Евросоюза и США», — заявил Парамонов.

Дипломат предупредил Запад о необратимых последствиях для западных стран после ввода ограничительных мер.

«Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России финансовую и экономическую войну, нашла последователей в Италии», — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что санкционное давление на Россию продолжится в будущем, но страна к нему уже привыкла.