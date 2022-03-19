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    19 марта 2022, 12:30

    МИД сообщил о проработке ответных мер на санкции Запада

    Дипломат Парамонов: правительство проработает ответные меры на санкции Запада

    Максим Зинкин

    Правительство России разрабатывает ответные меры на нелегитимные и беспрецедентные по масштабу санкции со стороны западных стран после начала спецоперации на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

    МИД сообщил о проработке ответных мер на санкции Запада

    «Правительством РФ прорабатываются ответные меры на санкционное давление со стороны Евросоюза и США», — заявил Парамонов.

    Дипломат предупредил Запад о необратимых последствиях для западных стран после ввода ограничительных мер.

    «Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России финансовую и экономическую войну, нашла последователей в Италии», — заявил он.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что санкционное давление на Россию продолжится в будущем, но страна к нему уже привыкла.