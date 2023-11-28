Мир 28 ноября 2023, 15:57 МИД сообщил, что эвакуационные мероприятия России из Газы подходят к концу Замглавы МИД Богданов: из Газы вывезли сотни людей РИА «Новости»

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Эвакуационные мероприятия России из Газы завершаются. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Его процитировало РИА «Новости».

По словам дипломата, из анклава вывезли уже сотни людей. Он отметил, что российская сторона контактировала с боевиками ХАМАС, чтобы спасти жизни мирных жителей. В том числе израильтян, имеющих российское гражданство.

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Богданов уточнил, что Россия вне сделки ХАМАС и Израиля передала палестинским радикалам список, в котором указаны до 10 заложников.

Представитель Красного Креста Фабрицио Карбони сообщил, что боевики удерживают пленных прямо в зоне боевых действий в Газе. Он назвали ситуацию нетипичной, так как заложников обычно содержат на безопасной территории.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что бессмысленно помогать людям, которых «скоро убьют». Так он высказался о ситуации в зоне конфликта Израиля и ХАМАС.