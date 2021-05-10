МИД Словакии призвал ЕС остановить «негативную спираль» в отношениях с Россией

Евросоюзу нужно остановить «негативную спираль» развития отношений с Россией, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

С таким призывом политик выступил перед саммитом Совета ЕС. По его словам, дальнейшая эскалация между Москвой и Европой никому не нужна, сообщил ТАСС.

«Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов», — отметил Корчок.

Корчок обратил внимание, что в этом вопросе важно единство европейских стран.

Ранее лидеры стран Евросоюза провели неформальный саммит в Порту, обсудив и тему России. Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал страны ЕС высылать российских дипломатов из-за того, что Прага считает, что Москва причастна к взрывам на складах с оружием во Врбетице в 2014 году.

Бабиш подчеркнул, что высылка дипломатов является жестом поддержки Чехии со стороны других европейских стан. По словам чешского премьера, более широкая дискуссия об отношениях с Россией ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая.