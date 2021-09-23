МИД Сирии потребовал от Турции вывода войск с севера страны

Военные Турции должны освободить оккупированные территории северных провинций Сирии. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.

Он призвал международное сообщество надавить на Анкару, чтобы вывести из-под ее контроля северные территории, где остаются террористические группировки, которые поддерживаются турецкими военными.

«Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны», — подчеркнул Микдад.

Глава внешнеполитического ведомства Сирии напомнил, что недавно в провинции Идлиб произошла очередная эскалация конфликта. По его словам, причина ухудшения ситуации кроется в турецкой оккупации и непосредственной поддержке террористов.

Как напомнила газета «Известия», в ходе артиллерийского обстрела правительственных войск со стороны радикальных группировок, погиб один сирийский военнослужащий и еще один получил ранения.

В конце августа в ходе нападения террористов на группировку правительственных войск погибли четверо офицеров сирийской армии, еще восемь получили ранения.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что в провинции Алеппо регулярно фиксируются обстрелы со стороны боевиков незаконных формирований, которые укрываются на территориях, подконтрольных Турции.