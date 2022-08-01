МИД Швеции вызовет представителя посольства РФ из-за комментария о гибели наемника

МИД Швеции собирается вызвать представителя посольства России из-за комментария дипломатов о гибели 28-летнего шведа на Украине. Иностранец принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

В министерстве уточнили, что намерены вызвать представителя посольства РФ на этой неделе, написал ТАСС.

Шведские СМИ 19 июля сообщили о том, что подданный Королевства погиб под Харьковом в возрасте 28 лет. Он принимал участие в военных действиях на стороне украинской армии. Спустя несколько дней посольство РФ опубликовало комментарий по поводу смерти мужчины, выразив сожаление, что местные издания писали о наемнике, пытаясь создать ему позитивный и высокоморальный образ.

В дипмиссии подчеркнули, что гражданин Швеции вступил в ряды ВСУ, которые на протяжении восьми лет воевали против мирного населения, и этот факт делает его преступником в соответствии с международным правом.

После этого, по данным газеты Dagens Nyheter, парламентские партии Швеции потребовали вызвать посла России в Министерство иностранных дел.