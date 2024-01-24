Мир 24 января 2024, 02:07 МИД Швейцарии назвал невозможным мирное решение по Украине без участия России МИД Швейцарии: мирного решения конфликта на Украине не будет без участия России РИА «Новости»

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Конфликт на Украине решить мирным способом невозможно без участия России. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на встрече с журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что именно этому вопросу была посвящена встреча с российским министром Сергеем Лавровым. И диалог будет продолжен, подчеркнул дипломат.

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«Очевидно, что без России не будет мирных решений, поскольку Россия принимает в этом непосредственное участие. Цель встречи с Лавровым заключалась в том, чтобы наладить диалог, который будет продолжаться в направлении поиска мира», — сказал Кассис.

Главу МИД Швейцарии также спросили, обсуждал ли он с Лавровым возможный саммит по миру на Украине в этом году. На это чиновник не стал отвечать, заявив, что такая информация должна остаться конфиденциальной.

Ранее директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев также заявил, что глобальный саммит мира без участия России проводить не имеет смысла. Эта встреча ни к чему не приведет, уверен он.