МИД Северной Македонии вышлет шесть российских дипломатов. Список всех стран

Послу России в Северной Македонии Сергею Баздникину МИД страны вручил дипломатическую ноту, в которой объявил персонами нон грата шестерых сотрудников посольства. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

В министерстве заявили, что дипломатов подозревают в нарушении Венской конвенции. Им дали пять дней на то, чтобы покинуть страну.

«Шесть дипломатов посольства Российской Федерации в Скопье объявлены персонами нон грата», — говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство подготовит адекватный ответ на высылку сотрудников посольства.

Это не первая высылка российских дипломатов из Северной Македонии с начала специальной операции на Украине. В конце марта страну покинули еще пять сотрудников российского посольства.

Полный список стран Европы, которые начали с конца февраля высылать российских дипломатов опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.