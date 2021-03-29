МИД Северной Кореи обвинил в двойных стандартах Совбез ООН

Совет Безопасности ООН применяет двойные стандарты по отношению к КНДР, заявили в МИД страны. В ведомстве отреагировали подобным образом из-за созыва совещания ООН по поводу запуска ракет Северной Кореей.

Совет не проводит проверок, когда так делает США, Англия и Франция, отметил в понедельник глава МИД Чо Чхоль Су, сообщили «Известия».

«Многие страны мира в целях укрепления военных сил запускают разновидные пусковые установки, но только наши справедливые самооборонные меры ставятся под вопрос», — передали в ЦТАК Кореи слова дипломата.

Ранее стало известно, что несколько стран запросили проведение закрытых консультаций Совбеза ООН 30 марта после ракетных пусков в стране.

КНДР провела ракетные испытания, реализуя свое право на самооборону. Об этом заявил секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ри Бен Чхоль, передало северокорейское агентство ЦТАК.