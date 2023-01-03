Мир 03 января 2023, 22:11 МИД Сербии сообщил об отзыве признания независимости Косова еще одной страной Глава МИД Сербии Дачич: 10 страна отозвала признание независимости Косова РИА «Новости»

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Признание независимости Косова отозвала еще одна страна, таким образом у Белграда теперь есть заявления уже 10 государств. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Вечерне новости».

По словам Дачича, Сербия активизировала усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенного Косова в ответ на нарушение Приштиной вашингтонских соглашений. При этом сербские власти не публикуют список стран, отозвавших признание,

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«Мы уважаем их позицию и не хотим подвергать их давлению со стороны Приштины и их союзников. К тому же, в вашингтонских соглашениях мы взяли на себя обязательства остановиться с инициативой отзыва признания, и мы хотели показать, что придерживаемся этого», — объяснил вице-премьер.

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Ситуация на границе Сербии и Косова сейчас остается напряженной. В ночь на 28 декабря к границе подтянулись местные жители с обеих сторон, после этого власти приняли решение пригнать военную технику. Президент Александр Вучич обратился к сербам, проживающим на территории Косова и Метохии, убрать баррикады.