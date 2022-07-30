МИД Сербии предупредил о скорых провокациях Албании в Косове и Метохии

Представители Албании готовятся устроить «ад» Косове и Метохии. Такое заявление сделал глава МИД Сербии Никола Селакович. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни», — заявил он.

По его словам, 30 июля сербский лидер Александар Вучич встретится с представителями сербов из Косова и Метохии. Вечером следующего дня политик выступит с обращением к своим согражданам.

Селакович отметил, что ситуация в этом регионе «достигает кульминации».

Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что сербам, живущим в этом регионе и Метохии, нужно перерегистрировать свои автомобили по нормам непризнанного государства до 30 сентября.

При этом Вучич ранее сообщал, что Приштина — город, являющийся предметом территориального спора между Косово и Сербией — с начала октября планирует ввести запрет на въезд в регион по сербским внутренним документам, а также на автомобилях с номерными знаками Сербии.