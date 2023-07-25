Мир 25 июля 2023, 09:32 МИД счел невозможным восстановление зерновой сделки без России Замглавы МИД Вершинин: восстановление зерновой сделки без России невозможно Freepik

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Возобновление действия зерновой сделки без участия России невозможно, считает замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. Он озвучил свое мнение в Риме на полях саммита ООН по продовольственным системам.

Заместитель главы МИД РФ добавил, что переговоры по восстановлению соглашения не ведутся: Россия четко обозначила свою позицию.

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«После 17-го числа возобновление черноморской инициативы не состоялось. Мы возразили против этого с учетом того опыта имплементации стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год», — процитировал Вершинина ТАСС.

Реализация зерновой сделки в части вывоза зерна — в большинстве своем кормового и фуражного — не имеет отношения к борьбе с голодом, напомнил замминистра. Он добавил, что вторая часть соглашения, которая подразумевала содействия беспрепятственному ввозу зерна и удобрений из России, так и не начала действовать.

Ранее в статье для африканских СМИ президент РФ Владимир Путин указал на то, что Запад не выполнил условия зерновой сделки: из заблокированных в портах Европы 262 тысяч тонн продукции отправили лишь две партии на 54 тысячи тонн — остальное «остается в недобросовестных руках европейцев».