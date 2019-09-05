МИД счел недобросовестной конкуренцией задержание сотрудника «дочки» Ростеха

Российский МИД посчитал, что задержание сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации по запросу США — проявление недобросовестной конкуренции. Представителя корпорации поймали за экономическую разведывательную деятельность.

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Сотрудника ОДК (входит в Ростех) Александра Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя, основываясь на международном ордере, который выдали США. Америка заподозрила представителя компании в ведении разведки экономической деятельности.

Российский МИД считает, что история с задержанием Коршунова — проявление недобросовестной конкуренции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на комментарий ведомства. Там же отметили, что российское посольство постоянно общается с представителями компетентных органов Италии и продолжает разбираться в ситуации. Самому Коршунову оказывают необходимую юридическую помощь.

В ОДК заявили, что Коршунов не совершал противозаконных поступков и никак к ним не причастен. В организации пообещали сделать все, чтобы защитить интересы своего сотрудника. Тем более что Коршунов является директором по развитию бизнеса этой корпорации.