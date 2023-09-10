Мир 10 сентября 2023, 10:57 МИД Румынии вызвал советника посольства России из-за обнаруженных обломков дрона МИД Румынии вызвал советника-посланника посольства России Копнину Unsplash

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Советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину накануне срочно вызвали в МИД Румынии. Ей выразили протест в связи с нарушением румынского воздушного пространства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД страны.

«Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии», — говорится в заявлении.

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Уточняется, что это связано с обнаружением фрагментов беспилотного летательного аппарата, якобы подобного используемым российскими силами, на территории Румынии неподалеку от границы с Украиной.

Накануне Румыния сообщила НАТО о том, что на ее территории нашли новые обломки иностранного беспилотника. За несколько дней до этого румынская сторона уже заявляла об обнаружении фрагментов, похожих на обломки дрона.