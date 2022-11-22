Мир 22 ноября 2022, 11:17 МИД Румынии возмутил шарф премьер-министра Орбана с «Великой Венгрией» Премьер Орбан в шарфе с «Великой Венгрией» вызвал неодобрение у МИД Румынии YouTube

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Премьер-министр Виктор Орбан выложил на своей странице в соцсетях видео с футбольного матча, куда пришел в шарфе с изображением «Великой Венгрии». МИД Румынии выразил недовольство таким поступком, заявила пресс-служба дипломатического ведомства.

Послу Венгрии в Бухаресте направили твердое неодобрение из-за жеста чиновника.

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«Отношение резко контрастировало с атмосферой открытия и возобновления двустороннего диалога, проявленной по случаю недавних консультаций», — сказано в заявлении.

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Румынские дипломаты сочли демонстрацию премьер-министра Венгрии нарушением Договора о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгерской Республикой, который подписали в сентябре 1996 года.

Часть современной Румынии — Трансильвания — входила в состав Великой Венгрии до 1918 года.

Ранее Орбан заявил на заседании Постоянной венгерской конференции, что из-за санкций против России страна потеряла в 2022 году 10 миллиардов евро, написал RT.