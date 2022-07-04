МИД Румынии подтвердил гибель туристки в результате нападения акулы в Египте

Румынская туристка погибла от нападения акулы в Египте. Информацию об этом подтвердили на сайте МИД Румынии.

МИД сообщил, что представитель туркомпании 3 июля позвонил в посольство страны в Каире и уведомил о гибели соотечественницы, отдыхавшей в Хургаде. Египетские власти провели расследование и передали внешнеполитическому ведомству, что туристка погибла от нападения акулы.

Румынские дипломаты связались с семьей погибшей и выразили родственникам соболезнования.

«Учитывая, что это второй подобный случай за последние два дня, гражданам Румынии, которые находятся в Египте или собираются в эту страну с целью туризма, нужно следовать советам и рекомендациям властей в плане безопасных зон отдыха и купания в море», — сообщил МИД.

По данным Reuters, тело румынки в возрасте 40-50 лет нашли спустя несколько часов после того, как в результате нападения акулы погибла 68-летняя отдыхающая из Австрии. Оба случая произошли в бухте Сахль-Хашиш примерно в 600 метрах друг от друга.