Мир 19 декабря 2022, 23:50 МИД Румынии не поверил в возможность нападения России на Молдавию Глава МИД Румынии Адреску заявил об отсутствии рисков для Молдавии со стороны России РИА «Новости»

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Угроза нападения России на территорию Молдавии ради захвата склада с боеприпасами в селе Колбасна носит исключительно гипотетический характер. В реальности подобных рисков никто не видит. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Адреску.

Так руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал обвинение в адрес России со стороны главы службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ. По версии руководителя спецслужбы республики, российские военные готовят вторжение в Молдавию в начале 2023 года, чтобы захватить арсенал в Колбасне.

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«Я не думаю, что существует подобный риск для Молдавии, но, если понадобится, то Румыния окажет помощь. Обсуждать гипотетические ситуации я бы не хотел», — заявил Адреску.

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Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна находится там еще с советских времен и считается самым большим арсеналом Европы. Службу по охране склада несет оперативная группа российских войск. Вопрос разбора и уничтожения хранящихся боеприпасов поднимали уже много раз.

Президент Молдавии Майя Санду в августе прошлого года по итогам переговоров с занимавшим тогда пост заместителя главы администрации президента России Дмитрием Козаком заявила, что достигла договоренности о совместной работе двух стран по уничтожению боеприпасов со склада в Колбасне.