МИД: Россия намерена защищать национальные интересы в Арктике

Россия не собирается спокойно смотреть, если кто-то решит проверить ее готовность защищать национальные интересы в Арктике. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он указал, что Арктика должна оставаться местом сотрудничества, а не соперничества. Его слова приводит ТАСС.

«Но мы не будем оставаться спокойными, если кто-то — не хотел бы указывать — решит проверить нашу способность защищать свои национальные интересы», — отметил Рябков на видеоконференции нью-йоркского Совета по международным отношениям по вопросам российско-американских отношений.

По его словам, из-за глобального потепления и технологий, размещенных в Арктике, ситуация в этом районе сегодня совсем другая.

«Единственный способ двигаться вперед — это больше диалога, больше обменов, больше совместных усилий. С их помощью мы сможем снизить уровень недоверия и попытаемся найти практические пути позитивной повестки дня», — заявил дипломат.

Он добавил, что в этом солидарны Канада, Дания и другие страны, которые рассматривают совместное подход к освоению Арктики.

Ранее Госдеп США обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Арктике, чем ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.