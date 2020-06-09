МИД: Россия намерена защищать национальные интересы в Арктике
Он указал, что Арктика должна оставаться местом сотрудничества, а не соперничества. Его слова приводит ТАСС.
«Но мы не будем оставаться спокойными, если кто-то — не хотел бы указывать — решит проверить нашу способность защищать свои национальные интересы», — отметил Рябков на видеоконференции нью-йоркского Совета по международным отношениям по вопросам российско-американских отношений.
По его словам, из-за глобального потепления и технологий, размещенных в Арктике, ситуация в этом районе сегодня совсем другая.
«Единственный способ двигаться вперед — это больше диалога, больше обменов, больше совместных усилий. С их помощью мы сможем снизить уровень недоверия и попытаемся найти практические пути позитивной повестки дня», — заявил дипломат.
Он добавил, что в этом солидарны Канада, Дания и другие страны, которые рассматривают совместное подход к освоению Арктики.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в наращивании военного присутствия в Арктике, чем ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.