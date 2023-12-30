Мир 30 декабря 2023, 17:46 МИД России жестко ответил Подоляку после отказа от переговоров Захарова заявила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко ответила на заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, отказавшегося от мирных переговоров. Дипломат в своем Telegram-канале написала, что РФ не потерпит угроз.

«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания», — заявила представитель дипведомства.

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Захарова заметила, что «террористические твари» пытаются зомбировать собственное население, чтобы его в конце концов и уничтожить. Не оставила она без внимания удары Вооруженных сил Украины по Белгороду.

«Белгород — всей страной с вами!» — заключила она.

Украинские боевики обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. Погибли девять взрослых и один ребенок, 45 человек пострадали. В городе работали сирены, сообщающие о ракетной опасности, жителей просили спуститься в укрытия.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее бессмысленным жестоким терактом и большой трагедией. Он пообещал помощь в восстановлении города и сообщил, что из столицы для помощи раненым направили бригаду врачей в составе группы Минздрава России.