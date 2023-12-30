30 декабря 2023, 17:46
МИД России жестко ответил Подоляку после отказа от переговоров
Захарова заявила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко ответила на заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, отказавшегося от мирных переговоров. Дипломат в своем Telegram-канале написала, что РФ не потерпит угроз.
«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания», — заявила представитель дипведомства.
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Захарова заметила, что «террористические твари» пытаются зомбировать собственное население, чтобы его в конце концов и уничтожить. Не оставила она без внимания удары Вооруженных сил Украины по Белгороду.
«Белгород — всей страной с вами!» — заключила она.
Украинские боевики обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. Погибли девять взрослых и один ребенок, 45 человек пострадали. В городе работали сирены, сообщающие о ракетной опасности, жителей просили спуститься в укрытия.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее бессмысленным жестоким терактом и большой трагедией. Он пообещал помощь в восстановлении города и сообщил, что из столицы для помощи раненым направили бригаду врачей в составе группы Минздрава России.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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