Мир 10 июня 2023, 23:04 МИД России заявил о вине Запада в блокировке зерновой сделки МИД России: решение трех из пяти проблем зерновой сделки заблокировано Западом РИА «Новости»

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Москва на консультациях в Женеве указала на невыполнение большинства задач в рамках меморандума Россия — ООН. Российская сторона обвинила Запад в блокировании решений трех из пяти проблем зерновой сделки. Об этом сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Во время консультаций особое внимание стороны уделили тому, как решаются пять упомянутых в соглашении системных проблем. Это подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок запчастей и техники, транспортная логистика и страхование, запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокирование замороженных активов компаний России.

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«С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти). Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами», — указано в сообщении ведомства.

Скорейшее урегулирование перечисленных проблем может поспособствовать восстановлению доступа на мировые рынки продукции из России, указали в МИД. Это соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом.

Решение о зерновой сделке примут, исходя из интересов России, отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве. Он подчеркнул, что в любых обстоятельствах руководство России будет принимать решение, ориентируясь на интересы страны.