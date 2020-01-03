МИД России заявил о тревоге после убийства Сулеймани

Российский МИД выступил с официальным заявлением по поводу гибели в Багдаде иранского генерала Сулеймани — высокопоставленного государственного деятеля Ирана. В Москве считают, что США нарушили мир и стабильность в регионе.

«С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения „Кодс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», — в частности, сказано в заявлении МИД России.

Российские дипломаты предложили исходить из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке. Напротив, такие акции, как организованный США ракетный обстрел и убийство высокопоставленного государственного деятеля, напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тем временем напомнила, что США, если они были возмущены беспорядками у стен посольства страны в Багдаде, должны были за осуждением нападений на дипмиссию обратиться в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Это значит, что мировая реакция Вашингтон не интересовала, а целью Вашингтона было изменение расклада в регионе.