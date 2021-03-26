МИД России заявил о срежисированности пресс-конференции Байдена

В Министерстве иностранных дел России заявили, что пресс-конференция Джо Байдена была срежиссирована. Американский президент впервые выступил перед журналистами через 2,5 месяца после вступления в должность.

«Пресс-конференция Байдена была срежиссирована, странно видеть такое со стороны Вашингтона», — сообщили в МИД.

Во время пресс-конференции американский президент пользовался шпаргалками. Он периодически смотрел в карточки с ключевыми тезисами и данными о присутствующих работниках СМИ. Он ответил на ограниченное количество вопросов, среди которых был про планы на второй срок. Байден подтвердил, что примет участие в выборах 2024 года. Также во время конференции он раскрыл подробности первого разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Во время пресс-конференции Джо Байден ничего не сказал про Россию. Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с «360» сказал, что это может означать, что Вашингтон хочет избежать эскалации в отношениях с Москвой.