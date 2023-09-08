Мир 08 сентября 2023, 10:00 МИД России заявил о росте прозападных медиаструктур в Армении Захарова: нацеленных на дискредитацию России медиа в Армении стало больше РИА «Новости»

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Все больше прозападных медиаструктур становится в Армении. Они нацелены на то, чтобы дискредитировать Россию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова появились в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Мы обеспокоены тем, что в Армении растет число медиаструктур с прозападным уклоном, нацеленным на дискредитацию нашей страны и наших отношений», — сказала она в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване.

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По ее словам, все больше становится негативных сообщений относительно России. Такие новости ставят под сомнение роль РФ в регионе. Она отметила, что в Армении есть ресурсы, которые открыто поливают грязью «общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС».

Также представитель МИД добавила, что нельзя допустить вражды между двумя странами. Она подчеркнула, что российские власти проявляют искреннюю заинтересованность в судьбе Армении.