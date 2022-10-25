США проводит кибероперации против Москвы руками Украины, заявили в МИД | 360°

Мир 25 октября 2022, 02:58 США проводит кибероперации против Москвы руками Украины, заявили в МИД МИД России: США проводят кибероперации против Москвы руками IT-армии Украины Pxhere

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США проводят наступательные кибероперации против России, прежде всего руками IT-армии Украины. Штаты этого не скрывают, заявил заместитель главы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шин сказал об этом на заседании Первого комитета ГА ООН. Первый комитет занимается вопросами разоружения.

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НАТО, как заметил представитель МИД России, не скрывает усилий по отработке методов ведения кибервойны, проводит учения, приглашает на них украинских представителей, несмотря на то, что страна не входит в число участников блока.

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«Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины», — отметил Шин.

По его словам, с начала 2022 года число атак на российские сетевые ресурсы увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Большинство атак идет с территории Штатов и ЕС.

«Масштабы киберагрессии подтверждают, что ведется она скоординированно властями западных стран с привлечением хакерского сообщества и частных компаний», — заметил дипломат.

При этом бездоказательные обвинения в киберагрессии звучат в сторону России, в том числе в контексте спецоперации.

По словам Шина, на Западе взяли за правило бездоказательно клеймить неугодные им государства, отвлекая мировую общественность от собственных действий.

«Цель их риторики — прикрыть беспрецедентную по масштабам киберагрессию, развернутую против России и других государств», — сказал дипломат.

Осуществление спецслужбами США и стран НАТО системной агрессивной деятельности в информпространстве подтверждают многочисленные документальные свидетельства, отметил Шин.