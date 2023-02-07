Мир 07 февраля 2023, 11:06 МИД России заявил о нежелании Запада бороться с международной киберпреступностью МИД России призвал Запад к совместной борьбе с киберпреступностью rawpixel

Читать 360tv в

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной безопасности МИД России Андрей Крутских призвал международное сообщество остановить беспредел в сфере кибербезопасности. Об этом сообщил ТАСС.

Во время выступления на «Инфофоруме-2023» сотрудник внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия не раз предлагала ООН пути борьбы с киберпреступностью. Однако по его словам, Запад намеренно не идет на диалог. Крутских назвал причины этого.

Реклама

«Атаки на Россию идут через третьи страны, по всем азимутам. Однако их корни, конечно, тоже прослеживаются. В основном они идут из США и некоторых стран НАТО и из Украины», — сказал он.

Реклама

По мнению Крутских, новый посол США в России Линн Трейси могла бы наладить диалог по этой теме, если на то согласятся американские власти. Он подчеркнул, что Москва всегда готова договориться с Вашингтоном.