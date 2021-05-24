МИД России заявил о невыполнении США пункта Договора СНВ-3

Общее количество стоящих на вооружении США баллистических ракет превышает на 101 единицу установленное число Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), продленным ранее на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что привели данные по состоянию на 1 марта 2021 года.

Согласно представленным данным, количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков на балансе США составляет 651 единицу. У Москвы — 517 единиц.

Количество зарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также количество ядерных боезарядов, которые засчитываются за тяжелые бомбардировщики, составляет 1456 у России и 1357 у США.

Кроме того, на балансе Вооруженных сил России находятся 767 пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Военные США могут задействовать 800 единиц установок.

В МИД пояснили, что США достигли показателя в 800 ракетных установок без учета переоборудованных 56 систем БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н.

В ведомстве отметили, что Россия не может подтвердить информацию, что этот вид оружия непригоден для использования. Кроме того, американцы перевели четыре шахтные пусковые установки в категорию учебных, поэтому они не попадают под действие договора СНВ-3.

Все это привело к тому, что разрешенное количество вооружений на балансе США на 101 единицу превышает норму, установленную договором.

Договор СНВ-3 продлили на пять лет в конце января 2021 года. Он предусматривает сокращение за семь лет ядерных арсеналов России и США до 700 единиц МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, до 1550 — боеголовок и 800 — ракетных установок.