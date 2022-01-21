МИД России заявил, что вряд ли можно всерьез говорить о возвращении СССР

О возвращении СССР вряд ли можно говорить всерьез, и об этом много раз говорил президент России Владимир Путин. Это же подтвердили в Министерстве иностранных дел России.

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — процитировал министерство RT.

В большом интервью с представителем МИД также подняли и обсудили вопросы азербайджанского урегулирования, авиасообщения России и Грузии, взаимное признание Евросоюзом и Россией сертификатов о вакцинации, санкции, наложенные на Северную Корею, возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО, эвакуацию российских граждан из Казахстана и многое другое.

В МИД отметили особенно хорошие отношения России и Италии. Дипломаты подчеркнули, что обе страны демонстрируют взаимное уважение друг к другу и стремление к признанию их интересов. Также уточнили, что и другие Европейские страны готовы к работе с Россией.