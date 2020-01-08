    08 января 2020, 17:44

    МИД России высказался об ударах Ирана по базам США

    Дарья Бунякова

    Ракетные удары со стороны Ирана по военным базам США являются эскалацией конфликта между странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно - эскалация. Как раз об этом мы и говорили», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    Она добавила, что действия американской стороны находятся за рамками существующей международно-правовой системы.

    Атака на две военные базы США в Ираке произошла в ночь на 8 января. В результате обстрелов погибли граждане Ирака. После операции иранский Верховный лидер Али Хаменеи назвал пуск ракет «земля-земля» успешным. По его словам, Вашингтон должен вывести свои войска из региона.

    Эти действия стали ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января во время ракетного обстрела с американской стороны, который начали по приказу президента США Дональда Трампа.