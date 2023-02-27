Мир 27 февраля 2023, 16:07 МИД России выразил разочарование расширением южнокорейских санкций Мария Захарова: расширение санкций Южной Кореи повлияет на двусторонние связи с Россией РИА «Новости»

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Решение властей Южной Кореи расширить антироссийские торговые санкции окажут негативное влияние на отношения двух стран и отразятся на кооперации в сфере корейского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба дипведомства.

Южная Корея, отметила дипломат, приняла это решение «по указке старшего союзника».

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«Новые южнокорейские ограничения в очередной раз показали неспособность Южной Кореи выстраивать самостоятельную линию в направлении России. Сотрудничество стран, уже пострадавшее после присоединения страны к первому пакету западных санкций, получит ущерб», — заявила Захарова.

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Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что новые рестрикции повлияют не только на весь огромный комплекс двусторонних связей, но и скажутся на совместной работе стран в корейском урегулировании.

Ранее министерство торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи объявило о внесении в санкционный список товаров на поставку в Россию 741 вида товаров. Среди них — квантовые компьютеры и комплектующие, теплообменники, подшипники, химическая и сталелитейная продукция, станки и другие.