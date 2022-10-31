МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за попыток вербовки | 360°

Мир 31 октября 2022, 16:54 МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за попыток вербовки МИД России: послу Нидерландов выразили протест из-за попыток завербовать дипломатов РИА "Новости"

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Послу Нидерландов в Москве Бесхоору Плуху выразили протест из-за действий иностранных спецслужб в отношении отечественных дипломатов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России на своем сайте.

«Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании», — сообщили в ведомстве.

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В сообщении подчеркнули, что такие провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений.

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МИД отметил, что это уже не первая подобная провокация со стороны иностранных спецслужб на территории Нидерландов за последние годы. Причем власти и правоохранительные органы страны «не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют».

Ранее власти Нидерландов освободили от выполнения антироссийских санкций десятки компаний. С февраля правительство страны выдало 91 разрешение на освобождение от антироссийских санкции ЕС.